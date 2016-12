Como alternativas a André Silva, o treinador Nuno Espírito Santo tem Laurent Depoitre, Rui Pedro e Adrián López, mas não necessariamente por esta ordem. Aliás, o avançado espanhol há muito foi riscado das opções do técnico e, por isso, deverá sair nesta reabertura do mercado.Apesar da pálida imagem deixada desde que se transferiu para o FC Porto, no verão de 2014, Adrián mantém o seu estatuto intacto em Espanha. E, de acordo com o portal especializado em transferências, Fichajes.com, é no país vizinho e em Itália que o dianteiro desperta cobiça. Ao que tudo indica, Villarreal e Sevilha estão interessados nos seus serviços, bem como os transalpinos da Lazio e do Genova. Falta, todavia, clarificar se os dragões conseguirão recuperar o investimento de 11 milhões que realizaram na compra de 60% do seu passe, ou se terão de permitir mais um empréstimo com eventual opção de compra.Quem não poderá sair é o belga Depoitre, uma vez que, esta temporada, já jogou por dois clubes diferentes. Por isso, vai manter-se no plantel pelo menos até ao final da temporada. Ultrapassada que está a sua fase de adaptação, a verdade é que continua sem dar confiança. Foi decisivo no triunfo sobre o Chaves, é certo, mas só a espaços mostra serviço e como suplente utilizado. Foi assim que obteve os seus dois golos e falhou como titular contra o Feirense.