Continuar a ler

"Esta verba louca para um clube como o nosso, que tem uma dívida de 6 milhões de coroas (620 mil euros)... Acho que é preciso beliscar-me para perceber que é verdade. Apenas me posso guiar pelo que a imprensa diz e, se for assim, será um fantástico presente de natal", acrescentou Nilsson, que mesmo assim corre o risco de ver nos seus cofres entrarem 'apenas' 831 mil euros, isto caso a FIFA dê razão ao Benfica. Aí, as águias eram apenas obrigadas a pagar o valor relativo à formação do atleta...



Ainda à espera da FIFA



No mesmo artigo, o 'Sportbladet' aproveitou para falar com o advogado Lars Nilsson, que deu conta do estado das coisas quanto ao processo que deu entrada na FIFA. "Ainda não recebemos nada por parte do Benfica, por isso não há muito a dizer. Continua do lado da FIFA. Mas não temos nenhuma novidade de nenhuma das partes", explicou o advogado do clube, que, como o presidente, nem parou ainda para pensar na dimensão da verba que pode receber. "Mal consigo pensar nisso, mas é óbvio que se suceber as condições mudam radicalmente para nós. De qualquer das formas, é apenas especulação", acrescentou.



A caminho do topo



Caso se confirme efetivamente o pagamento da verba referente aos 20% da transferência, mais o respeitante aos direitos de formação, o Västeras passará diretamente para o tal segundo posto na tabela dos clubes mais ricos do país, apenas superando pelo Malmo, com 46,7 milhões de euros. No segundo lugar mora atualmente o Häcken, avaliado em 6,8 milhões de euros. "Esta verba louca para um clube como o nosso, que tem uma dívida de 6 milhões de coroas (620 mil euros)... Acho que é preciso beliscar-me para perceber que é verdade. Apenas me posso guiar pelo que a imprensa diz e, se for assim, será um fantástico presente de natal", acrescentou Nilsson, que mesmo assim corre o risco de ver nos seus cofres entrarem 'apenas' 831 mil euros, isto caso a FIFA dê razão ao Benfica. Aí, as águias eram apenas obrigadas a pagar o valor relativo à formação do atleta...No mesmo artigo, o 'Sportbladet' aproveitou para falar com o advogado Lars Nilsson, que deu conta do estado das coisas quanto ao processo que deu entrada na FIFA. "Ainda não recebemos nada por parte do Benfica, por isso não há muito a dizer. Continua do lado da FIFA. Mas não temos nenhuma novidade de nenhuma das partes", explicou o advogado do clube, que, como o presidente, nem parou ainda para pensar na dimensão da verba que pode receber. "Mal consigo pensar nisso, mas é óbvio que se suceber as condições mudam radicalmente para nós. De qualquer das formas, é apenas especulação", acrescentou.Caso se confirme efetivamente o pagamento da verba referente aos 20% da transferência, mais o respeitante aos direitos de formação, o Västeras passará diretamente para o tal segundo posto na tabela dos clubes mais ricos do país, apenas superando pelo Malmo, com 46,7 milhões de euros. No segundo lugar mora atualmente o Häcken, avaliado em 6,8 milhões de euros.

As notícias que dão conta da transferência praticamente certa de Victor Lindelöf para o Manchester United já chegaram, naturalmente, ao seu país, a Suécia. Primeiro pela dimensão do clube de destino, mas também pelo facto de por lá já jogar Zlatan Ibrahimovic e, para lá desses factores, porque um modesto clube da Terceira Divisão está na iminência de se tornar num dos mais ricos do país. Falamos do Västeras, o clube no qual o defesa se começou a destacar.É que, se as suas intenções foram correspondidas, nomeadamente no facto de reclamarem uma cláusula que prevê o pagamento de 20% de uma futura venda, os suecos podem garantir sensivelmente 9 milhões de euros, uma verba que permitiria aliviar os cofres bastante endividados e, para mais, subir de rompante na tabela dos clubes mais ricos do país. "Mal consigo pensar nisso", confessa, ao 'Sportbladet', o presidente do clube Bengt-Ake Nilsson.

Autor: Fábio Lima