Uma delegação do Alanyaspor, liderada pelo presidente Hasan Çavusoglu, esteve esta quarta-feira em Lisboa, dia que foi aproveitado para estreitar relações com Benfica e Sporting. Inicialmente, os representantes do emblema turco estiveram em Alvalade - com Rodrigo Tello presente -, onde se reuniram com Vírgilio Lopes, coordenador da Academia, para depois, à noite, rumarem à Luz, onde assistiram ao duelo com o Rio Ave, que o Benfica venceu por 2-0 Na visita ao reduto encarnado, Çavusoglu terá trocado breves impressões com Luís Filipe Vieira, conversa na qual o líder encarnado terá prometido uma visita em breve à Turquia e a Alanya em particular. "O Candeias, que está no nosso clube por empréstimo do Benfica, diz que está muito feliz na Turquia. O Benfica agradeceu-nos por isso e admitiram que estão a torcer por nós. Ofereceram-nos uma camisola da Liga dos Campeões, o que para nós foi uma surpresa. São um grande clube e quero expressar o meu desejo de um dia os ver na Turquia. O Sr. Vieira disse que vai tentar ir a Alanya o mais rapidamente possível", disse o líder dos turcos, citado pelo Facebook oficial do clube.

Autor: Fábio Lima