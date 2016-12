O presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, marcou presença no Estádio António Coimbra da Mota depois de ter visto suspenso o castigo pelo Tribunal Arbitral do Desporto (TAS) durante esta semana.

O castigo de 60 dias de suspensão havia sido aplicado a 16 de novembro pelo Conselho de Disciplina da FPF, por críticas dirigidas ao vice-presidente do Conselho de Arbitragem, João Ferreira, no final do jogo entre Benfica e V. Setúbal (a 21 de agosto), mas a instituição desportiva deu razão à providência cautelar interposta pelas águias. O líder benfiquista esteve com Rui Costa, administrador da SAD, e Paulo Gonçalves, assessor jurídico da SAD, e, no final do encontro, foi até ao balneário felicitar a equipa pela vitória.