Luís Filipe Vieira, presidente do Benfica, aplaudiu a distinção da IFFHS ao selecionador nacional Fernando Santos através de uma nota publicada no site do clube."Fernando Santos é um homem bom, que conseguiu coroar o esforço dos clubes e da Federação Portuguesa de Futebol com a conquista do Europeu em França. É um líder que merece todos os resultados e prémios e continua a ser o que sempre foi: um grande Homem e um excelente treinador."