O Vasteras separa águas no que diz respeito às alegadas dívidas dos encarnados por Lindelöf. O advogado do clube, Lars Nilsson, explica que a reclamação de 250 mil euros na FIFA (por ter completado dez jogos na equipa principal, entre Liga e Champions) nada tem a ver com os 20 por cento em futura venda a que o Vasteras terá direito, assim o central rume ao Man. United por 45 milhões."O processo na FIFA não tem a ver com a cláusula da futura venda", atirou ao ‘Daily Mail’. Nilsson confirmou que o Benfica ainda não respondeu à FIFA e assegura que, "se fizer esse dinheiro, terá muito bem capacidade" para pagar ao Vasteras e "cumprir as suas obrigações".