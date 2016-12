Jesús García Pitarch, diretor-desportivo do Valencia, lamenta que jogadores como Jonas tenham deixado o clube che sem glória. "Há futebolistas que aqui pareciam piores do que são e depois provam-no noutros sítios, como Piatti, Victor Ruiz, Jonas, Banega, Rami... Aqui somos o que somos, mas no futuro era melhor que deixássemos de triturar tanta gente", explicou, em entrevista ao jornal 'As'.

A verdade é que Jonas deixou o Valencia em 2014, a custo zero, e o Benfica aproveitou. Em 87 partidas pelos encarnados, o brasileiro já apontou 68 golos, tendo sido eleito por duas vezes consecutivas o melhor jogador da Liga portuguesa.

"O Valencia, infelizmente, é uma trituradora de pessoas, de treinadores, de presidentes e de futebolistas... Nesse ambiente, não é fácil trabalhar", sublinhou o dirigente, recordando também o sucesso de alguns treinadores longe do Mestalla. "Na Premier League houve quatro treinadores que no passado estiveram aqui e dois deles saíram com o 'Vai-te já', como Quique Flores e Ronald Koeman", acrescentou.

Autor: Sérgio Krithinas