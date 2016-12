O Vitória de Guimarães anunciou no seu site oficial que a partida com o Benfica, da próxima jornada da Liga, será disputada dia 7 de janeiro, sábado, às 18h15, no Estádio D. Afonso Henriques.

Além do jogo grande da 16.ª jornada da Liga, os minhotos anunciaram também as horas dos dois compromissos seguintes para o campeonato. O encontro com o Feirense será a 14 de janeiro (20h30), enquanto o dérbi com o Sp. Braga será a 22 de janeiro, um domingo, às 20h15.

Autor: Sérgio Krithinas