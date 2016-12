Com o ano a chegar ao final, é hora de balanços em muitas áreas. A UEFA não foge à regra e este sábado, no seu site oficial, apresenta um onze no qual mostra as revelações do ano na Liga dos Campeões. E Portugal tem muito destaque. Desde logo porque na equipa apresentada há três jogadores nacionais e um quarto que ainda atua na Liga NOS. São eles Victor Lindelöf (Benfica), Renato Sanches (Benfica e Bayern Munique), Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund) e André Silva (FC Porto).No banco de suplentes desta equipa recheada de talentos para o futuro mora um técnico que também começou recentemente a sua atividade, mas que rapidamente ganhou o seu espaço a nível internacional, o francês Zinédine Zidane, que levou o Real Madrid à conquista da Champions em 2015/16.

Autor: Fábio Lima