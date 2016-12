Continuar a ler

"É um orgulho enorme assinar o primeiro contrato profissional. Já são muitos anos nesta casa e este é o reconhecimento do meu trabalho até hoje. Espero ficar muitos mais anos", afirmou à BTV o jovem médio, que representa o Benfica desde 2010/11.



Tiago Dantas, médio português, de 16 anos, que representa a equipa de juvenis do Benfica, assinou contrato profissional esta quarta-feira, revelou o clube da Luz através do site oficial.Com 14 jogos disputados e cinco golos marcados ao serviço da equipa orientada por Renato Paiva, Tiago Dantas é um dos jovens talentos da formação 'made in' Seixal, sendo este contrato uma demonstração de confiança por parte da SAD liderada por Luís Filipe Vieira.

Autor: Pedro Ponte