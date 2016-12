Continuar a ler

Uma ligação ao FC Porto que leva Madureira a fazer uma declaração... curiosa. Quando questionado sobre se alguma vez imaginou defrontar os dragões, o Macaco é claro. "Não, contra o FC Porto não jogaria. Mas o meu sonho é ter o Benfica contra o Canelas lá no estádio do Canelas (risos). Seria engraçado (risos)", atirou.



Engraçado já não seria ter jogadores emprestados pelo... Benfica. Questionado sobre se aceitaria futebolistas de águias ou Sporting, Madureira responde desta forma. "Não, claro que não!".



Equipamentos oferecidos pelo FC Porto



Na mesma conversa, o avançado do Canelas 2010 revela que o FC Porto ajudou o clube, ao oferecer equipamento desportivo. "Somos uma equipa pobre. Não tínhamos calções e meias impermeáveis, nem camisas de manga comprida, e faz muito frio por aqui no inverno. Então a única coisa que foi decidida por parte do FC Porto foi que nos cediam 25 camisas impermeáveis, calções e coletes impermeáveis da equipa principal do ano passado. Tinham contrato com a Nike e agora tem com a New Balance, não é? Cederam-nos esse material para estarmos mais agasalhados e dar-nos condição de treinarmos", explicou.

Nos últimos dias, e já depois de ter sido amplamente destacado no nosso país, o Canelas 2010 cruzou fronteiras e chegou praticamente aos quatro cantos do Mundo. Muitos foram os sites que deram conta da situação a envolver a equipa do distrital portuense - em Espanha e Inglaterra por exemplo -, apresentando vários vídeos dos jogos em causa, ao passo que o portal brasileiro ESPN foi mais longe e entrou em contacto com Fernando Madureira, que aproveitou a oportunidade para dar a sua versão dos factos.Considerando que as imagens apresentadas foram "manipuladas" por apenas mostrarem certas partes do jogo - "as entradas existem, sem dúvida, mas tiraram do contexto" -, o líder dos Super Dragões assegura que "o que acontece no Canelas, acontece em todos os clubes do mundo". "Não entendemos como dizem que têm medo, isso é único no mundo do futebol. Este é mais um caso político e estão a fazer isto por sermos da claque do FC Porto", admite.

Autor: Fábio Lima