Mitroglou, que em maio passado assinou por quatro temporadas, depois de o Benfica ter acionado a cláusula de opção de compra, e Jonas, após quase meio ano perdido em recuperação, terão, à partida, lugar no plantel 2017/18.Quanto a Jiménez, é uma incerteza, considerando as questões de mercado. Para não ser apanhada desprevenida, a SAD tem estado atenta ao mercado, atirando a vários alvos com vista ao reforço do ataque, no caso de o mexicano sair.Blindado com uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros, Jiménez, de 25 anos, chegou em agosto de 2015, tendo o Benfica pago ao At. Madrid 9,836 milhões de euros por metade do passe. Em julho passado, as águias voltaram a abrir os cordões à bolsa, desembolsando 12 milhões de euros.O valor total não preocupa Luís Filipe Vieira. Em setembro passado, o presidente do Benfica foi claro ao afirmar que acredita no retorno financeiro. " O meu feeling é que ele vai ser a mais cara transferência do futebol português. Não posso abrir o jogo todo, mas daqui a uns meses vão dizer-me: como é que ele teve aquela visão? Não é só feeling; é estar bem informado."Como Record adiantou pouco depois dessa entrevista à TVI24, Vieira confia em transferir o camisola 9 por uma verba a rondar os 60 milhões de euros. O dirigente acredita que Jiménez será "um dos avançados mais temidos". É, nesta altura, o segundo melhor marcador do Benfica, a par de Pizzi, com oito golos, menos um do que Mitroglou.