Simón Ramírez, lateral-direito que está muito perto de reforçar o Benfica, já se despediu dos colegas de equipa do Huachipato. O futebolista, de 18 anos, está a par das negociações entre os dois clubes e espera poder viajar para o nosso país nos primeiros dias de janeiro, mas, segundo Jorge Correa, diretor do emblema chileno, ainda existe a possibilidade de este se apresentar no Huachipato no início do novo ano."É certo que ainda estamos a negociar com o Benfica. A única coisa que posso dizer é que o Simón Ramírez já se despediu dos colegas, mas pode apresentar-se no dia 2. É muito provável que as negociações avancem, mas ainda não está totalmente fechado", disse o dirigente, em declarações à imprensa chilena.