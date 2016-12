António Simões, antigo jogador do Benfica e da Seleção Nacional, participa esta quarta-feira num encontro de benfiquistas, na Cidade da Praia, Cabo Verde.Este evento será aproveitado para lançar a Casa do Benfica em Cabo Verde. O presidente da Comissão Instaladora, Lumumba Barbosa, citado pela Infopressa, Agência Cabo-Verdiana de Notícias, vai fazer o ponto da situação das obras e do processo de eleições, marcadas para 18 de fevereiro de 2017.

Autor: Nuno Martins