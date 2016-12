Numa longa entrevista à 'Marca', Diego Simeone analisou a situação de Nico Gaitán nesta primeira metade de temporada no Atlético Madrid. O jogador contratado ao Benfica por 25 milhões de euros ainda não se afirmou como titular nos colchoneros nem mostrou toda a magia que o evidenciou na Luz. E o técnico dos madrilenos explica esse apagão com a diferente realidade encontrada pelo extremo no Vicente Calderón, relativamente ao que sucedia nas águias."Precisamos dele e estamos numa fase de ajuda mútua. Damos-lhe minutos - que é o que ele precisa - e ele, por seu turno, sente-se mais integrado e participativo. Veio de um clube onde era ídolo absoluto e com características de jogo diferentes. As nossas exigências defensivas são superiores às que tinha, mas estou certo de que isso não vai afetar o seu talento e grande visão de jogo. Tenho notado que nos últimos jogos já pensa mais no que a equipa precisa do que naquilo que ele gosta. É esse o Gaitán que precisamos e procuramos", explicou Simeone.