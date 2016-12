Continuar a ler

A viver a sua segunda época na Luz, Rui Vitória já conhece esta situação. Nos próximos dias a sua tarefa será tentar fazer com que os jogadores não se deixem desestabilizar com a situação, uma tarefa que não será fácil. Contudo, o treinador também já assegurou que estas questões não entram no Seixal.



Lateral pode jogar amanhã



Nélson Semedo é um forte candidato para jogar amanhã. Dadas as lesões de Grimaldo e Eliseu, André Almeida é o mais sério candidato para jogar à esquerda levando assim à aposta no jovem, de 23 anos. A viver a sua segunda época na Luz, Rui Vitória já conhece esta situação. Nos próximos dias a sua tarefa será tentar fazer com que os jogadores não se deixem desestabilizar com a situação, uma tarefa que não será fácil. Contudo, o treinador também já assegurou que estas questões não entram no Seixal.Nélson Semedo é um forte candidato para jogar amanhã. Dadas as lesões de Grimaldo e Eliseu, André Almeida é o mais sério candidato para jogar à esquerda levando assim à aposta no jovem, de 23 anos.

Lindelöf e Nélson Semedo regressaram de férias e já estão a trabalhar sob as ordens de Rui Vitória. Apesar de as negociações com o Manchester United tendo em vista a transferência dos dois jogadores estarem bastante adiantadas e o acordo poder vir a ser anunciado a curto prazo, os defesas vão continuar a treinar-se e entram nos planos para a Taça CTT.O treinador do Benfica está ciente de que pode perder os dois defesas, e até tentou desvalorizar a situação prometendo que vai encontrar soluções. No entanto, enquanto for possível, não vai deixar de utilizar dois dos seus trunfos que têm sido titulares indiscutíveis na primeira parte da temporada. Esta situação só será alterada quando o técnico receber a indicação de Luís Filipe Vieira de que o negócio está fechado, uma situação que deve acontecer nos próximos dias.

Autores: João Soares Ribeiro e Pedro Ponte