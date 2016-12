desafiou Salvio a comentar fotografias com alguns dos momentos que marcaram a sua carreira até agora. O internacional argentino foi apanhado de surpresa e, se a maioria das imagens lhe trouxeram à memória boas recordações, acabou por não esconder a emoção ao fixar-se no momento em que festeja a conquista do campeonato 2014/15, depois de se ter lesionado (uma vez mais) com gravidade no joelho direito. Com o seu filho mais velho, Valentino, ao colo, e ao lado da sua esposa, Magali Aravena – tem nos braços a filha mais nova do casal, Chloé –, o argentino acabara de ajudar as águias a bater o Marítimo (2-1), a 23 de maio do ano passado. Pouco depois, estava de volta à mesa de operações e só regressaria à competição em fevereiro deste ano. O longo e doloroso processo de recuperação levou-o a um misto de emoções e o jogador confessa mesmo que, por momentos, "só queria sair do estádio e ir para casa".

Autores: Pedro Ponte e Filipe Pedras