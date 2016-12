Por momentos, Salvio assumiu o papel de Pai Natal em plena redação do Record. O internacional argentino, de 26 anos, é pai de dois filhos (Chloé e Valentino) e mostrou ter tanto jeito para as crianças como para o futebol, fazendo as delícias de mais de 20 crianças do grupo Cofina – uns equipados a rigor com camisolas e adereços do Benfica, outros mais preocupados só em pegar e abrir logo a prenda recebida das mãos do craque. Um dos primeiros fez até questão de desejar "as melhoras" ao extremo, que recupera de lesão no ombro direito. Distribuídas todas as lembranças, lá saiu o grito em uníssono: "O Salvio é fixe!"

O camisa 18 saiu de coração cheio. "É sempre bonito participar nestes eventos e fazer os outros felizes com detalhes mínimos. As crianças pediram-me fotos, perguntaram-me coisas do Benfica, do jogo, e é sempre bom estar presente", sublinhou, garantindo viver "com muita intensidade" esta quadra. "Tenho dois filhos pequenos e vou fazer de Pai Natal ou o que eles quiserem", remata.