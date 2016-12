Continuar a ler

Alternativas



Nos últimos jogos, Rui Vitória foi obrigado a encontrar uma alternativa para o lado direito e, na Liga NOS, lançou Rafa. Amanhã é possível que avance para outra solução pois há jogadores com poucos minutos que podem voltar a merecer uma nova oportunidade. Carrillo e Zivkovic são duas alternativas viáveis.

A principal notícia no treino matinal de ontem do Benfica, que marcou o fim do período das férias de Natal, foi o regresso de Salvio ao trabalho de campo. A recuperar de uma luxação no ombro direito, o internacional argentino já fez corrida, mas é uma baixa confirmada para o encontro com o Paços de Ferreira, relativo à Taça CTT, que está agendado para amanhã.O extremo, de 26 anos, lesionou-se no último dérbi com o Sporting, já depois de ter marcado o primeiro golo do encontro que terminou com a vitória (2-1) das águias. Apesar de se ter magoado no primeiro tempo, o jogador ainda entrou para o segundo tempo até ter sido rendido por Danilo. Os exames realizados posteriormente detetaram uma luxação acromioclavicular do ombro direito que o afastaram das partidas com o Real (Taça), Estoril e Rio Ave (Liga NOS). O jogador, nas últimas semanas, tem-se limitado a fazer tratamento, mas a reintegração está agora a um curto passo.

Autor: João Soares Ribeiro