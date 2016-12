Continuar a ler

Apesar de jovem, Kalaica foi de imediato integrado na formação principal, com quem treina diariamente, apesar de ser chamado à equipa B para somar minutos de competição e assim manter-se ativo, como é intuito dos dirigentes da SAD. A ideia de Rui Vitória era integrar o jogador com a dinâmica e a forma de trabalhar da equipa principal, de forma a estar pronto para ser opção assim que o técnico entender.Mas Lindelöf nem é o único a poder sair, embora seja o que esteja mais bem colocado para abandonar o clube já em janeiro. E Kalaica também está longe de ser a única solução no Caixa Futebol Campus. Aliás, como o nosso jornal já revelou anteriormente, a política da SAD encarnada passa precisamente pela aposta nos jovens com margem de progressão, com capacidade para irem despontando nas várias equipas encarnadas.Rúben Dias é outro desses exemplos – até já alinhou no amigável contra o Santos, no Brasil –, mas não é o único. Foi o próprio Rui Vitória quem, após o jogo com o Paços de Ferreira, ‘apresentou’ mais dois jovens ao mundo do futebol. Pedro Álvaro e Francisco Ferreira treinam-se, esporadicamente, com a equipa principal e também eles têm escancarada a porta de uma promoção, que será sempre levada a cabo de forma cuidadosa. Record traça-lhe um perfil do trio de centrais do futuro.A verdade é que Lindelöf pode não sair sozinho do clube esta época. No último verão, qualquer um dos centrais podia ter abandonado a Luz. Lisandro esteve na rota da Fiorentina e Jardel da Lazio, o que leva a SAD a manter-se alerta.O capitão da equipa secundária do Benfica mostra que a braçadeira está bem atribuída, pois faz da capacidade de liderança um dos principais argumentos dentro de campo. Impõe-se nesse capítulo, destacando-se, também, pelo forte jogo aéreo, tanto ofensivo como defensivo, sendo um jogador com forte veia goleadora. Pode evoluir na qualidade técnica, no relacionamento com a bola, pois ainda demonstra alguns problemas na fase de construção. Acaba por compensar esse ponto negativo com a agressividade com que disputa cada lance, uma característica preponderante para a posição de defesa-central.Com uma capacidade física ideal para a posição de central, Francisco Ferreira (apelidado pelos colegas como ‘Ferro’), além de ser extremamente forte no jogo aéreo, apresenta uma boa qualidade de construção, embora tenha como principal obstáculo a velocidade. Não é muito rápido, o que acaba por condicionar, mas destaca-se pela boa qualidade de passe, criando, muitas vezes movimentos de rutura. Com 19 anos ainda pode melhorar a nível de posicionamento, assim como em agressividade, mas é bastante inteligente quer na construção ofensiva, assim como no capítulo defensivo.Pedro Álvaro iniciou a carreira a número 6, chegando mesmo a ser utilizado a médio interior, mas a forte capacidade física fez com fosse testado a central, posição onde acabou por estabilizar apenas na última temporada. Contudo, dos tempos em que distribuía jogo pelos colegas de equipa,permanece a excelente capacidade de sair a jogar, os fortes atributos técnicos e a qualidade de passe que apresenta. Além de ser forte no jogo aéreo é um jogador bastante rápido para a posição. Inteligente, é visto como um dos talentos que dificilmente escapará ao topo do futebol profissional.