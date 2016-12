Rui Vitória explicou a ausência de Victor Lindelöf na partida contra o P. Ferreira - o central foi convocado mas acabou por ficar na bancada - como sendo uma opção técnica mas, ao mesmo tempo, garantiu que o sueco está com a cabeça na Luz, pese o forte interesse do Manchester United."Amanhã estará a treinar comigo. Hoje foi opção para ficar fora dos 18, como o Zivkovic. O presidente sabe o que fazer e amanhã cá estaremos para trabalhar. Era o que faltava haver jogadores que não estivessem focados num clube desta dimensão. Temos cinco centrais de grande valor e por isso estamos perfeitamente tranquilos e satisfeitos", referiu o treinador do Benfica, na flash interview da Sport TV que se seguiu ao triunfo na estreia na Taça CTT.

Autor: José Morgado