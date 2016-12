Rui Vitória: «Jonas já deu um cheirinho»

Jonas regressou este sábado à competição no encontro com o Estoril após quase quatro meses de ausência e Rui Vitória não poderia estar mais satisfeito com mais uma opção no plantel."É mais um grande jogador que nos vem ajudar .Uma das coisas que queremos é ter todos disponíveis, coisa que não temos tido desde o início. Tendo todos ainda ficamos mais fortes. O Jonas está a chegar agora depois de três meses de paragem, mas é um reforço muito bom para nós", explicou à Sport TV.O técnico lembrou o percurso do goleador nas épocas anteriores e disse que a equipa fica mais forte: "Não é por acaso que fez esses golos [nas épocas anteriores], tem sido o melhor jogador do campeonato. Temos optado por outras soluções e com sucesso. À medida que os jogadores vão chegando são sempre importantes. Ficamos mais fortes e coesos".

Autor: Luís Miroto Simões