Rui Vitória referiu-se esta terça-feira a Marcelo Hermes como um jogador de qualidade, falando assim pela primeira vez do reforço encarnado para o lado esquerdo da defesa."É mais um jogador que vai entrar no nosso clube. Tem qualidade mas vamos esperar que chegue para trabalhar connosco", referiu o treinador à Sport TV.O técnico mostrou-se pouco preocupado com o mercado e afirmou que o trabalho em torno do plantel tem sido bem feito: "Estou muito satisfeito com o grupo de trabalho, com a equipa B e os juniores, e é assim que pensamos. O trabalho tem sido tão bem feito desde o início que não há necessidade de ter agora ajustes, porque há muita gente à espera de oportunidade".

Autor: Luís Miroto Simões