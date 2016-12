Rui Vitória abriu a porta a algumas mudanças no onze do Benfica para o jogo desta quinta-feira diante do Paços de Ferreira, a contar para a Taça CTT, mas garante que não será para poupar jogadores. "O objetivo é sempre o mesmo: ganhar. Por isso, entrarão os melhores neste contexto e perante este adversário", explicou, recusando a ideia de que as taças da Liga e de Portugal serviam exclusivamente para rodar jogadores.

"É sempre essa a premissa. Não é rodar por rodar. Primeiro é preciso ganhar e temos de pensar quais são os jogadores que achamos que dão essas garantias; depois, se pudermos aqui ou ali intercalar com outros objetivos, assim faremos", prosseguiu.





Sobre o Paços de Ferreira, clube que lhe abriu as portas da 1.ª Liga, o treinador do Benfica desfez-se em elogios. "É uma equipa organizada, que conheço bem, de uma terra cuja essência é trabalho e união. É uma equipa coesa, que assenta jogo numa boa organização defensiva, com saídas muito a propósito para o ataque", destacou.



Autor: Sérgio Krithinas