Rui Vitória destaca a maturidade de Raúl Jiménez

Continuar a ler

O técnico confessou que o adversário esteve bem posicionado em campo e que foi bloqueando o golo das águias: "A equipa do Estoril montou-se muito bem em termos de posicionamento, sempre com bloco baixo, e até o golo aparecer nunca fica fácil desbloquear. Mas acabámos por fazer. Depois tivemos oportunidades para fazer o segundo, o Estoril começou a acreditar. Ficou 1-0, justo, num jogo difícil, contra uma boa equipa, mas merecidamente".



O Benfica mantém assim a distância para os rivais na classificação, mas Rui Vitória atribui a este momento uma "importância relativa": "Gostamos é de ganhar, somar três pontos consecutivamente. Agora não há ca muitos cenários de campeões de inverno, isso para nós não interessa. Importa é somar vitórias".



O treinador foi ainda questionado sobre as 42 vitórias conseguidas em 2016 e respondeu que este é o caminho a seguir.



"Não há outra forma de estar nesta profissão e neste clube. Ganhámos, acabou o jogo, já a pensar no próximo. Alicerçar isto com consistência e coesão e depois a qualidade dos jogadores. Quem pensar de outra forma está no caminho errado", concluiu. O técnico confessou que o adversário esteve bem posicionado em campo e que foi bloqueando o golo das águias: "A equipa do Estoril montou-se muito bem em termos de posicionamento, sempre com bloco baixo, e até o golo aparecer nunca fica fácil desbloquear. Mas acabámos por fazer. Depois tivemos oportunidades para fazer o segundo, o Estoril começou a acreditar. Ficou 1-0, justo, num jogo difícil, contra uma boa equipa, mas merecidamente".O Benfica mantém assim a distância para os rivais na classificação, mas Rui Vitória atribui a este momento uma "importância relativa": "Gostamos é de ganhar, somar três pontos consecutivamente. Agora não há ca muitos cenários de campeões de inverno, isso para nós não interessa. Importa é somar vitórias".O treinador foi ainda questionado sobre as 42 vitórias conseguidas em 2016 e respondeu que este é o caminho a seguir."Não há outra forma de estar nesta profissão e neste clube. Ganhámos, acabou o jogo, já a pensar no próximo. Alicerçar isto com consistência e coesão e depois a qualidade dos jogadores. Quem pensar de outra forma está no caminho errado", concluiu.

Rui Vitória destaca a maturidade de Raúl Jiménez

Rui Vitória referiu que o triunfo deste sábado diante do Estoril foi justo, admitindo no entanto que os canarinhos jogaram bem."Inteiramente justo, contra uma boa equipa que se bateu muito bem, mas a nossa foi quem mais mereceu.Entrámos fortes, quisemos impor um ritmo forte e podíamos ter feito golo na primeira parte, mas não fizemos. Praticamente não deixámos sair o Estoril da sua zona mais defensiva. Depois na segunda continuámos. O golo é consequência do que se vinha a adivinhar. Depois, até fecharmos o jogo, ficou um bocadinho em aberto, um bocado contra aquilo que os treinadores gostam, bola de um lado, bola do outro. Acabou por ganhar a melhor equipa e a que mais trabalhou, mas não deixo de reconhecer que o Estoril fez uma bela partida", referiu à Sport TV.

Autor: Luís Miroto Simões