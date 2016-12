Feliz por mais uma vitória, que permite entrar em 2017 com 4 pontos de avanço no topo da classificação da Liga NOS, Rui Vitória enalteceu a justiça do resultado diante do Rio Ave (2-0) , isto numa partida na qual as águias entraram avisadas para o valor do oponente."Não há jogos fáceis e todos sabemos isso. Foi uma vitória justa. A equipa entrou forte e resolveu a partida com os dois golos. Defrontámos uma boa equipa que vinha numa série muito boa, joga bem e esta estável. Sabíamos que nos ia causar problemas, mas soubemos fazer o que o jogo pedia. Na segunda parte podíamos ter ido à procura do terceiro golo, mas controlámos sempre a partida, quase não demos oportunidades ao Rio Ave. Foi uma vitória justa. Queríamos presentear quem cá esteve e também queríamos terminar este ano no campeonato com vitória e na frente", começou por dizer, à BTV.Diante do Rio Ave, Vitória surpreendeu ao colocar Mitroglou em campo no lugar do habitual titular Raúl Jiménez, naquala que constituiu uma opção técnica para o técnico encarnado. "Teve a ver com isso. Felizmente correram bem de início. Temos avançados com grande disponibilidade, todos com grande procura de fazer golos e isso é muito importante numa equipa como a nossa. Independentemente de quem marca, o que importa é o Benfica ganhar", frisou.

Autor: Pedro Gonçalo Pinto