Jonas voltou com fome de bola... mas será titular?

Rui Vitória não quis esta terça-feira dar grande importância à vantagem pontuar para os rivais no campeonato. De resto, o treinador até preferiu não entrar por balanços da temporada até agora, sob pena de... cair."Não penso nas coisas dessa forma. Não gosto de fazer balanços a meio da competição. Muitos balanços fazem com que possamos cair e não quero. Faltam jogar mais jornadas do que as que jogámos, portanto estar a fazer cenários… É muito prematuro. É evidente que é preferível andar à frente. Já se fez uma história destas 14 jornadas, ainda falta fazer mais. Preocupamo-nos exclusivamente com a nossa equipa, é essa a nossa forma de pensar desde o início. Digo sinceramente, cada jogo é como se fosse a primeira jornada. É assim que vamos continuar", garantiu em conferência de imprensa.Questionado sobre se neste momento se preocupa mais com o FC Porto do que com o Sporting, dada a posição das duas equipas na tabela, o treinador do Benfica explicou que o foco da sua equipa está nela própria: "Nessas coisas dissocio-me dos nomes das equipas. Estamos em primeiro, em segundo está o FC Porto a 1 ponto - pode ficar a 4 ou a 1. É tudo o que me preocupa, mais nada. O foco é tão grande em nós que não estamos sujeitos ao que acontece nas outras equipas. Estamos dependentes do nosso trabalho. Preocupam-me todas as equipas e não me preocupa nenhuma".

Autor: Luís Miroto Simões