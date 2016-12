Depois dos 11 minutos que disputou no Estoril-Benfica de sábado, o brasileiro Jonas voltou esta quarta-feira a ser utilizado por Rui Vitória, agora durante 23' ante o Rio Ave, partida que as águias venceram por 2-0 . Uma utilização que o técnico encarnado explica pela necessidade de dar minutos ao internacional canarinho."Precisava de um jogador que trabalhasse melhor entre linhas e que entrasse com facilidade nele. Ao mesmo tempo para lhe dar minutos porque agora gradualmente tem de ir ganhando capacidade e isso vem com o jogo. Nunca pus qualquer decisão individual à frente das colectivas. Precisávamos de um jogador com aquelas características ali. Podia ter feito melhor mas foi uma entrada que me agradou", admitiu.

Autor: Pedro Gonçalo Pinto