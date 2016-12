Continuar a ler

Confrontado com o facto de o conjunto vilacondense ter disposto de menos algumas horas de descanso do que os encarnados, Vitória também não quis atribuir grande importância a esse aspeto, garantindo que, por ser Natal, todos vão apresentar-se muito motivados.



O facto do Rio Ave se apresentar na quarta-feira no Estádio da Luz, após quatro vitórias consecutivas, que coincidiram com a substituição de Nuno Capucho por Luís Castro no comando técnico, não desvia o foco de Rui Vitória, que garante conhecer bem os trunfos do opositor e conta com o apoio dos benfiquistas para dar a volta a "uma equipa dura"."O Rio Ave já mostrava qualidade antes de o Luís [Castro] ter entrado. Agora acertaram no rumo das vitórias. Quatro seguidas, mas isso não muda em nada o nosso foco. Sabemos bem quem vamos encontrar, a forma como jogam e como vão apresentar-se. Vai ser uma equipa dura, com jogadores de qualidade, alguns deles muito estáveis no clube", analisou o treinador do Benfica, prosseguindo: "Vamos jogar na Luz, com uma moldura humana muito boa e é sempre difícil jogar aqui. Estamos preparados para o jogo, respeitando o adversário mas não mudando a nossa abordagem."

Autores: Luís Miroto Simões e João Lopes