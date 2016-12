Rui Vitória garantiu que a paragem para o Natal não afetou a forma física dos jogadores do Benfica. Numa época festiva e onde poderia existir um ou outro excesso, o técnico enalteceu a postura dos seus atletas nas mini-férias."Os jogadores voltaram na forma que eu pensava, estou a trabalhar com excelentes profissionais. As grandes equipas são assim: quando é para trabalhar, é para trabalhar, quando é para descansar, é para descansar e quando é para brincar, é para brincar. Nisso os meus jogadores têm sido fantásticos, eles sabiam o que estava em causa. Correu tudo as mil-maravilhas neste interregno", referiu o treinador das águias à BTV, na antevisão à receção ao P. Ferreira, para a Taça CTT, na quinta-feira.

Autor: João Socorro Viegas