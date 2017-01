Continuar a ler

O adversário, que mudou recentemente de treinador - Rui Quinta é agora o timoneiro - e milita na 2.ª Liga, mereceu elogios de Rui Vitória: "Tem um treinador novo, de qualidade e as suas equipas são sempre muito organizadas. O Vizela não vem aqui para se remeter à defesa mas para mostrar qualidade. A nós resta-nos respeitar e saber aquilo que o adversário tem de qualidade, colocando as nossas armas em campo, sabendo que o jogo se tornará dificil se não formos muito persistentes. Mas os meus jogadores nisso têm dado uma resposta cabal. Sempre que é preciso adaptarmo-nos assim o faremos."



O treinador do Benfica recordou ainda o fantástico ano que terminou mas sublinhou que em 2017 começa tudo de novo: "Foi um 2016 muito bom mas que já passou, já é história. Serve como motivação para o futuro mas não nos traz nada. O nosso trabalho tem de ser diário. O ano passado foi exemplar no que toca à ligação entre exterior e a equipa, portanto é importante continuar assim."

Rui Vitória anunciou "uma ou outra alteração" no onze do Benfica na receção ao Vizela, agendada para terça-feira (19h15) e referente à 2.ª jornada da fase de grupos da Taça CTT. O técnico das águias prometeu uma equipa capaz de lutar pelo triunfo, pese as mudanças que irá operar no conjunto titular, deixando elogios à profundidade do plantel."Tendo em conta o contexto competitivo, a qualidade que temos no plantel e o adversário, amanhã jogarão os melhores perante o contexto. O meu plantel é muito válido e amanhã irão surgir uma ou outra alteração mas serão os melhores para o contexto do jogo e momento competitivo, capazes de discutir o jogo. Os meus jogadores fazem um plantel muito equlibrado", explicou, em declarações à BTV.

Autor: João Socorro Viegas