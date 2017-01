Continuar a ler

Recordando que "grande parte destes jogadores, há um ano, estavam na divisão inferior", o treinador do Vizela espera tê-los "motivados" na visita ao Estádio da Luz, "um dos estádios onde todos querem jogar". "Não temos de olhar para este jogo de forma diferente dos demais, mas sim valorizar o que somos como equipa e aproveitar a oportunidade para crescer", salientou.



A ausência de João Pedro, lesionado, a juntar-se às de Panin e de Felipe Martins, não constituem para Rui Quinta "argumento para nada", reiterando que a equipa "tem de potenciar aquilo que é". "A nossa postura vai ser em função daquilo que o jogo nos for dando e da nossa capacidade para se ir adaptando. Vamos tentar fazer coisas que eles não gostem muito e incomodar o Benfica. Vamos querer jogar para a baliza quando tivermos a bola", explicou.



O treinador do Vizela, da 2.ª Liga, Rui Quinta, prometeu uma equipa "a tentar incomodar o Benfica" no segundo jogo da grupo D da Taça CTT, na terça-feira, às 19:15, no Estádio da Luz.Para o duelo com o líder da Liga NOS, para o qual não conta com João Pedro, lesionado, mas onde regressam aos convocados Felipe Augusto e André Pinto, o treinador advertiu para a necessidade de a sua equipa "valorizar o jogo". "Queremos aproveitar o grau de exigência provocado pela qualidade dos adversários na Taça da Liga para continuar a crescer como equipa", sublinhou Rui Quinta, que repetiu ter ficado satisfeito com o desempenho dos seus jogadores apesar da derrota com o Vitória de Guimarães, por 2-1, na primeira jornada do Grupo D.

