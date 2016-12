Continuar a ler

No Sp. Braga-Moreirense estará Luís Ferreira, árbitro da AF Braga. Também o Olhanense-Portimonense, da 2.ª Liga (quarta-feira, 20H15) terá um árbitro 'local': Nuno Almeida da AF Algarve.Hugo Miguel, árbitro do Sporting-Sp. Braga de domingo, e Bruno Paixão descansam esta jornada uma vez que são os dois que mais jogos têm esta época.Benfica-Rio Ave, Rui Costa (Porto).Nacional-Boavista, João Pinheiro (Braga)Sporting de Braga-Moreirense, Luís Ferreira (Braga)Feirense-Paços de Ferreira, João Capela (Lisboa)Belenenses-Sporting, Tiago Martins (Lisboa)Chaves-Estoril, Jorge Sousa (Porto)V.Setúbal-Tondela, Luís Godinho (Évora)Arouca-V.Guimarães, Carlos Xistra (Castelo Branco)Aves-Cova da Piedade, Fábio Veríssimo (Leiria)Gil Vicente-União da Madeira, João Matos (Viana do Castelo)Leixões-Penafiel, Rui Oliveira (Porto)Sp. Braga B-Benfica B, André Neto (Vila Real)Varzim-Fafe, Luís Máximo (Castelo Branco)Académico de Viseu-Famalicão, Artur Soares Dias (Porto)Santa Clara-Sporting da Covilhã, Vítor Ferreira (Braga)Olhanense-Portimonense, Nuno Almeida (Algarve)V. Guimarães B-FC Porto B, Tiago Antunes (Coimbra)Freamunde-Vizela, António Nobre (Leiria)Académica-Sporting B, Carlos Cabral (Algarve).