Lista de convocados:



Benfica: Alexandre Penetra, Bernardo Silva, Daniel Martins, Diogo Fustiga, Francisco Saldanha, Gonçalo Oliveira, Jair Tavares, João Ferreira, Nuno Cunha, Ronaldo Camará, Sandro Cruz e Tiago Araújo;

FC Porto: Tiago Matos;

Padroense: João Abreu, Levi Faustino, Rafael Pereira, Rai Pinto e Rodrigo Valente;

Lens: David Costa;

Sp. Braga: Bruno Carvalho e Eduardo Ribeiro;

Sporting: Diogo Almeida, Félix Correia, Rodrigo Fernandes e Tiago Gouveia.

A Seleção Nacional sub-16 irá levar a cabo um estágio na Cidade do Futebol para o qual Rui Bento convocou 25 jogadores. A preencher praticamente metade da convocatória estão jogadores do Benfica: 12 no total.O selecionador português chamou ainda cinco atletas do Padroense e quatro do Sporting para os três dias de estágio em Caxias.

Autor: Flávio Miguel Silva