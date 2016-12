Ricardinho admite que será muito complicado voltar a jogar no Benfica, o clube do seu coração. "Sei que tenho as portas abertas e eles querem que eu acabe a carreira lá, mas não vejo isso a acontecer", afirmou, em entrevista ao jornal espanhol 'Marca'.

"As ofertas que tenho são muito altas e o Benfica não pode pagar isso. Somos profissionais, não vivemos de aplausos. Se fosse pelo amor ao Benfica, voltaria a Portugal, mas tenho que procurar a minha estabilidade económica e financeira. Estou muito bem em Madrid, mas o mundo dá muitas voltas e não sei onde vou acabar", explicou o jogador do Inter Movistar.

O futsalista de 31 anos queixou-se ainda da mudança do desporto, cada vez mais físico e menos técnico. "Estamos a transformar o futsal em futebol. Se é o que querem a UEFA e a FIFA, estão a fazer mal. Estamos a perder a qualidade e a técnica, os golos. Joga-se muito com as mãos e estão a deixar. Não sei se a culpa é de cima ou dos árbitros", destacou, pedindo uma clarificação das regras em relação ao contacto entre os jogadores.

Autor: Sérgio Krithinas