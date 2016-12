Pizzi forçou o segundo amarelo, e consequente expulsão, na partida com o Rio Ave, de forma a poder defrontar o V. Guimarães na próxima jornada do campeonato e a verdade é que o Regulamento Disciplinar da Liga não prevê qualquer castigo adicional para jogadores que forcem o cartão. Ao contrário do que acontece com o Regulamento Disciplinar da FPF, utilizado em competições como o Campeonato de Portugal.

Neste regulamento, o ponto 7 do artigo 149 prevê que "o jogador que assuma conduta antes, durante ou depois de um jogo, com o intuito de lhe ser mostrado propositadamente cartão amarelo ou vermelho pelo árbitro, é sancionado com sanção de suspensão de 2 jogos".

Ora a verdade é que este artigo, apesar de punir o médio de forma mais severa, também não impediria Pizzi de atuar com os minhotos. É que a partida da 16.ª jornada está marcada para dia 8 de janeiro, depois de as águias realizarem dois jogos na Taça da Liga (Paços de Ferreira e Vizela). Um eventual castigo de dois jogos seria sempre cumprido aí. O Regulamento Disciplinar da Liga, utilizado em provas profissionais (Liga NOS, 2.ª Liga e Taça CTT), prevê apenas que "o jogador que no mesmo jogo for sancionado com o cartão amarelo e cometer outra falta não qualificada a que corresponda cartão amarelo sendo-lhe exibido novo cartão amarelo imediatamente seguido de cartão vermelho e expulsão do terreno do jogo, será punido com a sanção de suspensão por um jogo". Pizzi não poderá defrontar o Paços de Ferreira, mas estará disponível para os jogos com o Vizela e o V. Guimarães. E mantém-se com quatro amarelos na Liga, o que quer dizer que ficará suspenso por uma jornada quando voltar a ser admoestado em jogos de campeonato.

Autores: Sérgio Krithinas e João G. Oliveira