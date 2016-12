Com quatro jogos seguidos a marcar, o avançado Raúl Jiménez vive uma das melhores fases da sua carreira, momento que é o total oposto daquele que vive um dos seus grandes rivais na seleção mexicana, Javier Hernández, no mundo do futebol conhecido como Chicharito. Uma situação que esta terça-feira merece amplo destaque no jornal 'Récord', que faz mesmo uma comparação curiosa: "Chicharito e Jiménez, a diferença entre o céu e o inferno".Ora, de acordo com dados analisados pelo 'Récord', se Jiménez totaliza quatro golos nos últimos quatro jogos - seis nos últimos oito -, Chicharito vai já numa seca de dois meses e meio, num total de 14 encontros sem conseguir encontrar o caminho do golo. Pior de tudo, só mesmo os restantes dados, nomeadamente em relação a minutos de utilização. Desde o último golo de Jiménez, a 1 de outubro, Chicharito teve mais do dobro dos minutos do que o benfiquista, mas, nesse período, o jogador das águias marcou seis golos... contra nenhum do dianteiro do Bayer Leverkusen...Daí a situação distinta de ambos. Jiménez no céu, a fazer a águia voar mais alto do que nunca; Chicharito no inferno, afundado juntamente com o seu Leverkusen, que em 14 jogos sem golos de Chicharito venceu apenas seis.

Autor: Fábio Lima