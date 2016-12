Rui Vitória destaca a maturidade de Raúl Jiménez

"Foi um bom jogo do princípio ao fim. É um resultado justo contra um adversário que nos complicou a vida. No final, soubemos decifrar este problema e podemos ficar contentes porque conseguimos os 3 pontos", destacou Jiménez, autor do golo da vitória, de penálti. "Tive calma. Gosto de bater penáltis. Já atirei muitos! E a confiança que me dão para bater os penáltis também é importante para continuar assim em boa forma", frisou.



Com mais um tiro certeiro, o mexicano ampliou para



Com o jogo antecipado diante do Marítimo - que venceu -, o FC Porto ficou à condição a 1 ponto do Benfica, mas essa aproximação não tirou o sono aos jogadores do Benfica. Pelo menos foi isso que transmitiu este sábado, depois do jogo com o Estoril , o avançado mexicano Raúl Jiménez, autor do golo que valeu o triunfo aos encarnados no António Coimbra da Mota."Não nos preocupou nada. Só dependemos de nós e temos de continuar a fazer o nosso trabalho", frisou o avançado mexicano, à SportTV, dianteiro que deixou elogios à forma como a equipa conseguiu encontrar a solução para desbloquear a partida no Estoril.

Autor: Pedro Gonçalo Pinto