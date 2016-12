Símon Ramírez pode estar muito perto de ser a próxima contratação do Benfica, mas por enquanto o jogador chileno prefere manter o silêncio sobre essa possibilidade. Contactado pelo nosso jornal, o defesa de 18 anos não quis efetuar qualquer comentário sobre essa hipótese, preferindo manter-se à margem de todo o processo e fez questão de remeter esse assunto para os seus representantes.Contudo, e como Record já adiantou, o jovem dificilmente irá fugir às águias, visto que as negociações estão adiantadas e poderão terminar com um contrato válido por cinco anos ao serviço do Benfica. Algo que agrada bastante ao internacional sub-17 que esta temporada já representou o atual clube, o Huachipato, por 14 vezes no campeonato principal do futebol chileno, embora, inicialmente, deva integrar a equipa secundária das águias.