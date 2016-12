Two years since I moved to Lisbon today. Best years of my life ?? Uma foto publicada por Maja Nilsson (@majaenilsson) a Dez 27, 2016 às 7:33 PST

Maja Nilsson, namorada de Lindelöf, deixou uma mensagem em tom de despedida no Instagram, o que levou os adeptos do Benfica a apelar à permanência do casal (e alguns a desejar boa sorte), numa altura em que está iminente a transferência do central para o Manchester United , como Record deu hoje conta."Faz hoje dois anos desde que vim para Lisboa. Foram os melhores anos da minha vida", foi a mensagem, acompanhada de uma fotografia do casal em pleno aeroporto, que despertou a curiosidade dos adeptos encarnados, que rapidamente comentaram a publicação a pedir a continuidade do futebolista na Luz.