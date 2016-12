Continuar a ler

Como Record já escreveu, o Envigado espera encaixar 2 milhões de euros com a venda de Arango, jogador que já tem alguma experiência acumulada no futebol europeu – em 2015/16 foi emprestado ao Valencia e realizou 26 partidas na equipa B. Os valores oferecidos pelas águias terão ficado distantes.Recorde-se que, recentemente, o presidente do emblema de Medellín confirmou as negociações com os encarnados ao nosso jornal, dando conta do interesse demonstrado por Luís Filipe Vieira na contratação do atacante. "Temos estado a conversar com representantes do Benfica e também com o presidente. Estamos apenas à espera que fique tudo definido", disse a Record, então, o líder do Envigado, Ramiro Ruíz.