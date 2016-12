Afinal, Pizzi vai poder jogar em Guimarães na próxima jornada do campeonato. O médio do Benfica tinha visto o quinto amarelo na Liga, mas acabou por forçar o segundo e consequente expulsão, o que o fará cumprir o castigo na partida da Taça CTT, diante do Paços de Ferreira.

Já no período de descontos, o internacional português atrasou a marcação de um livre, 'obrigado' o árbitro Rui Costa a mostrar-lhe o segundo cartão.

Autor: Sérgio Krithinas