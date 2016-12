Continuar a ler

O internacional português, de 27 anos, estará ausente do encontro com o Paços de Ferreira, esta quinta-feira, para a Taça CTT, e participou na quinta edição da iniciativa. "É importante participar nestes eventos. O facto de estarmos na nossa cidade faz com que vejam nós exemplos de que podem chegar longe", disse, no regresso a Bragança.



Pizzi reuniu na noite desta segunda-feira os amigos, num jogo cuja receita reverte para as famílias de miúdos que jogam futsal. Esse encontro, que decorreu no Pavilhão Municipal Arnaldo Pereira, em Bragança, colocou frente a frente os amigos de Pizzi e os amigos de Arnaldo, jogador do Futsal Azeméis."É a tropa", resumiu o médio do Benfica, conhecido por fazer a continência quando celebra um golo que marca. Assim se referiu àqueles com quem jogou na rua, na infância.

Autor: Susana Madureira