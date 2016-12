A arrancada de Pizzi que valeu o 2-0

Pizzi está assim a três golos de igualar o seu melhor registo de sempre numa única temporada: foram 11 os tentos que apontou quando esteve cedido pelo Sp. Braga ao P. Ferreira, em 2010/11.



Os oito golos de Pizzi nesta época:



1 no Sp. Braga-Benfica (Supertaça)

1 no Benfica-Sp. Braga (Liga NOS)

1 no Chaves-Benfica (Liga NOS)

1 no Benfica-P. Ferreira (Liga NOS)

1 no Benfica-Marítimo (Taça de Portugal)

2 no Benfica-Moreirense (Liga NOS)

Com o golo diante do Rio Ave , Pizzi chegou esta quarta-feira aos oito golos nesta temporada (contabilizando todas as provas), número que iguala já o registo da temporada transata.Com efeito, em 2015/16 o transmontano faturou por oito ocasiões, todas elas em jogos da Liga NOS. Já este ano, os tentos do camisola 21 distribuem-se da seguinte maneira: seis na Liga NOS, um na Taça de Portugal e outro na Supertaça.

Autor: Luís Miroto Simões