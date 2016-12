Pizzi é, para já, baixa garantida para a deslocação do Benfica em Guimarães, a contar para a próxima jornada da Liga. O médio das águias viu o quinto cartão amarelo na Liga, por falta sobre Rúben Ribeiro, e irá cumprir uma partida de suspensão.

Com o encontro entre Benfica e Rio Ave ainda a decorrer, Pizzi poderá 'voltar' para o jogo diante do Vitória... caso veja um segundo amarelo. Nesse caso, a suspensão será cumprida no próximo jogo oficial dos encarnados, a contar para a Taça da Liga, diante do Paços de Ferreira, e o médio continuaria 'tapado' por amarelos no campeonato.

Autor: Sérgio Krithinas