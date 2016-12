Comandante Pizzi marcou e festejou assim

Este foi o sétimo encontro do Benfica em casa no campeonato, sendo que a melhor assistência verificou-se no dérbi com o Sporting, visto por 63.312 adeptos.

O Estádio da Luz registou esta quarta-feira a sua pior lotação da temporada em jogos da Liga NOS, diante do Rio Ave , na 15.ª jornada da prova.Ainda assim, o jogo das águias diante do Rio Ave chamou ao estádio 51.566 espectadores, um número acima do esperado pelos responsáveis encarnados dado ser a um dia de semana.

Autor: Luís Miroto Simões