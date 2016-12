Continuar a ler

"Fico triste por esta resposta do Paulo Andrade, pela transparência e pela verdade", disparou André Ventura, que antes ouvira o homólogo leonino acusá-lo de ter um "recalcamento" por nunca ter sido sócio do clube de Alvalade."Seguramente, o André Ventura gostava de ter seguido o exemplo de Luís Filipe Vieira e Cosme Damião e quis ser sócio do Sporting, mas, possivelmente, não foi. Não lhe deram essa possibilidade e é evidente que está com aquele recalcamento de não ter sido sócio do Sporting", ironizou o antigo responsável da SAD verde e branca, dando ainda mais algumas bicadas no opositor."Esta loucura do André Ventura, com o Sporting... não larga o Sporting. O André Ventura, neste momento, até já fala das eleições do Sporting. A preocupação dele com o Sporting vai ao ponto de se preocupar com as eleições do Sporting, até a querer arranjar candidatos. A obsessão é de tal maneira que eu começo a questionar-me o que terá acontecido", concluiu Paulo Andrade.