O Benfica vai defrontar o Paços de Ferreira na Taça CTT apenas pela segunda vez desde que a prova arrancou, em 2007/08, sendo que a primeira ocasião foi na final de 2010/11. No banco dos castores estava... Rui Vitória.De facto, o treinador do Benfica vai reencontrar a equipa ao serviço da qual atingiu a primeira final na carreira, e logo na mesma competição onde concretizou esse feito. A presença nesse jogo decisivo, disputado a 23 de abril de 2011 no Estádio Cidade de Coimbra, acabou mesmo por ser um marco na carreira do atual técnico do Benfica, que, ainda assim, foi derrotado. As águias, que tinham Jorge Jesus no comando, venceram por 2-1 com golos de Jara e Javi García (o golo do Paços de Ferreira foi de Luisão na própria baliza).Refira-se que, dois anos depois e já a representar o V. Guimarães, Rui Vitória atingiu uma nova final, desta vez na Taça de Portugal, e, com o Benfica pela frente, conseguiu uma vitória histórica para o emblema vimaranense (2-1).