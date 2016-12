Continuar a ler

Diferenças



A título de curiosidade, nessa equipa lançada por Rui Vitória estavam Grimaldo e Salvio, dois futebolistas que se encontram a recuperar de lesão, e ainda Mitroglou, que tem perdido espaço no onze em relação a Raúl Jiménez. O grego deve mesmo continuar no banco. A título de curiosidade, nessa equipa lançada por Rui Vitória estavam Grimaldo e Salvio, dois futebolistas que se encontram a recuperar de lesão, e ainda Mitroglou, que tem perdido espaço no onze em relação a Raúl Jiménez. O grego deve mesmo continuar no banco.

O Benfica deverá apresentar frente ao Rio Ave, amanhã, no Estádio da Luz, a mesma equipa que venceu o Estoril no último sábado, por 1-0. A acontecer, será mesmo a primeira vez que Rui Vitória vai repetir um onze no campeonato em 2016/17.A série de lesões que afetou o plantel durante várias semanas, recorde-se, privou o treinador, de 46 anos, de apostar na estabilidade. As mudanças, essas, foram constantes jogo após jogo. Com os problemas físicos, por exemplo, de Grimaldo e André Horta, dois jogadores que começaram esta temporada como titulares indiscutíveis, Rui Vitória foi obrigado a encontrar outras soluções, tendo, por isso, conseguido repetir um onze em duas partidas consecutivas apenas numa ocasião. Aconteceu nas deslocações aos terrenos de Dínamo Kiev, para a Liga dos Campeões, e Belenenses, para a Liga, em outubro.

Autores: João Soares Ribeiro e Pedro Ponte