apenas recebeu uma vez a bola nas cinco tentativas de passe de Pizzi. Mas foi o suficiente para fazer estragos: o grego colocou as águias em vantagem, aos 13 minutos.foi imperial no jogo aéreo. Em quatro duelos nas alturas, o sueco ganhou os quatro, não dando veleidades aos adversários. Roderick, do Rio Ave, ganhou quatro duelos em cinco.dominou nas recuperações, sendo bem-sucedido em seis das 10 tentativas. Cervi, por sua vez, não se poupou nas lutas corpo a corpo, segundo a InStat. Esteve em 28 situações, vencendo em 46 por cento . Ainda assim, foi Lindelöf quem mais vezes levou a melhor (83%).